En Irak, le monastère de Mar Behnam retrouve sa splendeur

Situé dans le nord de l’Irak, près de Qaraqoch, le monastère des Saints Behnam et Sarah, partiellement détruit en 2015 par l’État islamique, est à nouveau debout. C’est Fraternité en Irak qui a annoncé cette bonne nouvelle sur son compte Twitter . Après deux ans d’occupation, le monastère a été libéré par les forces de sécurité irakienne ce qui a permis aux moines de revenir sur les lieux. Les travaux de restauration ont pu alors être entrepris et se sont achevés cette année. « Ce lieu de pèlerinage accueillant chrétiens, musulmans et Yézidis est le signe que la vie est plus forte que la destruction ! », a déclaré Fraternité en Irak. Les finitions ont été terminées il y a quelques jours et le dôme a retrouvé sa jolie couleur dorée.