Le Pape en Corse, sous le signe de la paix

Certains Corses auraient aimé que le Pape dise un mot sur les réseaux criminels, qu’il combat régulièrement en Sicile et à Naples, à la suite de Jean Paul II. Il n’en fut rien ici, non pas parce que ce n’était pas le sujet, mais parce qu’un affrontement direct n’était pas opportun. À la place d’un discours qui braque, raidit et finalement n’aboutit à rien, l’Église corse et le Pape ont insisté sur l’essentiel : le Christ, qui est le véritable apôtre de la paix. A Pace pouvait ainsi être lu de deux façons : expression d’une coutume populaire, comme salutation habituelle, et programme humain et politique pour ceux qui suivent le Christ, qui lui seul apporte la paix. C’était ainsi montrer le point d’accord entre la piété populaire, l’évangélisation et les bienfaits du christianisme, qui n’est pas que folklore et processions populaires.