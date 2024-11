Écoutez “Dio vi salvi Regina”, le splendide hymne marial adopté par les Corses

Que Dieu vous garde, Reine Et Mère universelle Par qui on s'élève Jusqu'au paradis. Par qui on s'élève Jusqu'au paradis.

Vers vous soupire et gémit Notre cœur affligé Dans une mer de douleur Et d'amertume. Dans une mer de douleur Et d'amertume.

Marie, mer de douceur,

Vos yeux pieux,

Maternels et aimants,

Tournez-les vers nous.

Maternels et aimants,

Tournez-les vers nous.



Nous, malheureux, accueillez-nous

En votre saint voile.

Votre fils au ciel,

Montrez-le nous.

Votre fils au ciel,

Montrez-le nous.



Acceptez et écoutez,

Ô Vierge Marie,

Douce, clémente et pieuse,

Nos marques d'affection.

Douce, clémente et pieuse,

Nos marques d'affection.



Sur nos ennemis,

Donnez-nous la victoire

Et l'éternelle gloire

Au paradis.

Et l'éternelle gloire

Au paradis.