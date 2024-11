C’est officiel, le Pape viendra en Corse le 15 décembre

À 11h20, il se rendra dans la cathédrale d’Ajaccio, Santa Maria Assunta, pour réciter la prière de l’Angélus en présence du clergé et des religieux corses, devant lesquels il prononcera en outre un discours. Après un temps de pause pour le déjeuner, le pontife rejoindra à 15h30 la place d’Austerlitz (plus connue sous le nom "le Casone"), une grande esplanade surmontée de la statue de Napoléon Bonaparte, le plus célèbre des Ajacciens. Là, il présidera la messe et lira une homélie.