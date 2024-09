“Je n’irai pas à Paris” pour la réouverture de Notre-Dame assène François

Cette visite rapide dans la capitale, plus de cinq ans après l’incendie du 15 avril 2019, aurait donc pu être l'occasion pour le pape François de visiter la France pour la troisième fois. Ses deux précédentes visites n’avaient toutefois pas le caractère officiel d’un voyage en France : le pape argentin s’était rendu à Strasbourg le 25 novembre 2014 afin de s’exprimer devant le Parlement européen et le Conseil de l’Europe, puis à Marseille les 22 et 23 septembre 2023, afin de participer aux Rencontres méditerranéennes.