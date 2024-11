Santa Maria Assunta, la belle cathédrale des Corses

Ajaccio a eu plusieurs cathédrales avant la construction de celle-ci. La première était dédiée à saint Euphrase et était située dans le quartier Saint-Jean. L’actuelle cathédrale, construite de 1588 à 1593, a ainsi été placée sous le patronage de l’Assomption, de saint François-Xavier, mais aussi de saint Euphrase, en référence à cette première cathédrale mais, surtout, à son action évangélisatrice en Corse. Évêque et martyr, patron du diocèse d'Ajaccio, saint Euphrase est en effet l’un des sept évêques qui auraient été ordonnés par les apôtres Pierre et Paul et envoyé porter l'Évangile en Espagne. Son nom est donc intimement lié à la Corse: on peut admettre qu'il fit une escale dans l'actuel site d'Ajaccio, alors relais connu entre l'Italie et l'Espagne. Il aurait été, pendant un court séjour, le premier propagateur de la foi chrétienne dans la région de Corse.