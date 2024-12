À Ajaccio, le pape François a parlé au cœur des Corses

Sur cette terre où la foi s’exprime sans complexe et avec fierté dans l’espace public, le pontife a délivré un vif plaidoyer pour une "saine laïcité" et pour une plus grande proximité des responsables politiques et religieux avec le peuple. Il a insisté sur le fait que la foi implique toujours un "engagement" du chrétien et donc un "témoignage". S’appuyant sur la pensée de son prédécesseur, Benoît XVI, le pape François a mis en avant une "saine laïcité", c’est-à-dire la possibilité de "libérer la croyance du poids de la politique et d’enrichir la politique par les apports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l’indispensable collaboration entre les deux ". Il a affirmé que la Corse est un "exemple vertueux en Europe " ce continent où il constate que "la question de Dieu semble s’estomper".