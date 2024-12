La Madonuccia, un bel exemple de piété populaire en Corse

Chaque 18 mars, les Ajacciens célèbrent leur patronne, la Madonuccia - ou Madunnuccia -, selon un rituel inchangé depuis 1656. Cette année-là, plusieurs régions de l’Italie actuelle sont ravagées par la peste, notamment la ville de Gênes, en un temps où nul ne sait comment contenir ce “fléau de Dieu”. Or à cette époque, la Corse est génoise et sept navires porteurs de la maladie venus du port ligure sont en vue et sur le point d'accoster à Ajaccio. À terre, les Génois se barricadent dans la citadelle et laissent les habitants d’Ajaccio à la merci de la maladie.