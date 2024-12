L’étonnante vitalité des confréries en Corse

Hommes et femmes, ces confrères se retrouvent au sein de ces associations de laïcs, arborant les tenues et bannières à leurs couleurs, avec pour but de servir l'Église et leurs prochains. Ils jouent un rôle essentiel dans l'organisation de processions – notamment celles de la Semaine sainte –, dans l'entretien des églises, dans le chant liturgique, mais aussi dans la promotion de la solidarité au sein d'une même communauté. "Nous serons présents pendant toute la visite du pape François, pour l'accueillir et l'accompagner", assure Christian Andreani, de la confrérie de Saint-Martin à Patrimonio. À la descente de l'avion, il interprétera avec le groupe Caramusa l'air "O Ciucciarella" - une berceuse dont le texte a été écrit au XIXe siècle par un ancien évêque de l'île, Mgr Paul-Jean Matthieu de la Foata.