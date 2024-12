Pape en Corse : Jeanne Mari, l’autre star de cette journée inédite

Un moment hors du temps et plein de tendresse, où l'on peut voir le Pape s'approcher de Jeanne Mari et lui tracer une croix sur le front, avant de lui prendre chaleureusement le visage. Cette dernière, manifestement émue, prend la main de François et y dépose un baiser empreint d'un grand respect. "Je suis heureuse, d'arriver à mon âge et de voir le Saint Père", a témoigné auprès de Corse Matin Jeanne Mari, les yeux emplis de larmes, avant de raconter s'être mariée à Ajaccio en 1941. Et de montrer fièrement le petit cadeau reçu du Pape : un chapelet blanc dans sa boîte.