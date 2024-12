Les Martyres de Compiègne proclamées saintes 

Jusqu'à leur mort, près de deux ans plus tard, elles réciteront quotidiennement un acte de consécration à l'intention de l'Église et de la France. Mère Thérèse de saint-Augustin, prieure de la communauté, en a en effet reçu l'inspiration "pour que cette divine Paix que son cher Fils était venu apporter au monde fût rendue à l’Église et à l’État". Bien que n'habitant plus en communauté (elles étaient hébergées dans des maisons voisines), les sœurs prient à cette intention jusqu'à leur mort.