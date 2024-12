La piété populaire, une réalité bien vivante en France

"Les relations entre la Liturgie et la piété populaire sont particulièrement importantes dans le domaine des processions ; cette forme de culte, répandue dans le monde entier, a une valeur à la fois religieuse et sociale extrêmement riche et variée", affirme le Directoire sur la piété populaire et la liturgie en 2001. Ainsi en est-il des rogations, ces processions dans les champs pour demander à Dieu de bénir la terre et ses fruits, qui sont demeurées dans les diocèses ruraux. À Limoges, de grandes processions animent la ville depuis la fin du Xe siècle à l’occasion des ostensions des reliques de saint Martial tous les sept ans. Ces "ostensions limousines" sont même classées au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2013.