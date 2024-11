L’avenir incertain des églises en France

Ces chiffres désolants ont poussé les EGPR à formuler des recommandations afin d'aider les maires des communes (propriétaires de la majorité des édifices) à entretenir et sécuriser les lieux de culte. Parmi elles, élargir le champ des "usages compatibles", c'est-à-dire des activités profanes qui seraient non contradictoires avec le culte (concerts, activités caritatives, domaine artistique...). Des conventions-types et des guides pratiques sur les droits et devoirs des propriétaires et affectataires ont ainsi été mis à la disposition des acteurs pour déterminer la pertinence et les conditions d'exécution d'un tel usage. Pour faciliter le dialogue entre propriétaires et affectataires, plus d'une trentaine d'événements destinés à favoriser les échanges et la recherche de solutions ont été organisés entre 2023 et 2024, notamment des rencontres maires-curés.