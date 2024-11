Il y a un peu plus d'un an étaient lancés les États généraux du Patrimoine religieux (EGPR) par l'Église en France, destinés à mieux connaître et à valoriser le patrimoine religieux de l’Hexagone. L'objectif : connaître avec précision ce patrimoine aussi bien matériel qu'immatériel, et proposer des pistes concrètes pour l'entretenir, le valoriser et le conserver. Ce samedi 9 novembre, les conclusions de ce long travail d'enquête et de réflexion seront présentées aux évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes.