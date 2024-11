Le lendemain, mercredi, les interventions d’évêques africains, dont le cardinal Ambongo, membre du C9 et président du Symposium des Conférences des Évêques d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), sera une manière à la fois d’évoquer la mission et de manifester la "communion universelle" de l’Église. À vrai dire, trois sujets devraient principalement retenir l’attention. D’abord, en résonance avec l’actualité romaine, le Synode sur la synodalité . Mercredi matin, l’assemblée entendra le "retour d’expérience" de la délégation française (le cardinal Aveline, Mgrs Rougé, Bertrand, Eychenne et Joly et Anne Ferrand, o.v.). L’occasion de revivre de l’intérieur ces quatre semaines de "conversation dans l’esprit" et de discussions et de comprendre les conclusions du Document final publié le 26 octobre et approuvé par le pape François et ses conséquences pour l’Église de France.