Le prélat ukrainien a tenu à remercier les catholiques de France pour leur solidarité à l'égard de la population ukrainienne, et notamment Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, qui s'était rendu en Ukraine en septembre 2022. Il a également salué une "victoire très importante sur le plan humanitaire", car "au bout de presque 1.000 jours de guerre, personne n'est mort de faim ou de froid". "La Russie détruit les infrastructures énergétiques. En Ukraine, l’hiver est désormais utilisé pour tuer la population par le froid", a affirmé l'évêque. "Dieu merci, je peux témoigner que la solidarité chrétienne a sauvé des vies, alors que l’indifférence tue." Dénonçant "l'instrumentalisation par la Russie de la religion" à des fins militaires ("weaponization" en anglais), Mgr Shevchuk a regretté la "crise d'identité" que traverse selon lui le Patriarcat de Moscou. À l’inverse, l'archevêque a assuré être "reconnaissant au pape François et au Vatican de leur neutralité" à l'égard des belligérants, neutralité diplomatique "et en aucun cas morale". "C'est grâce à cette neutralité que le Saint Père peut garder des contacts avec la Russie et l'Ukraine, et maintenir des capacités de négociation pour sauver des vies".