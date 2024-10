Le père Bohdan Geleta et le père Ivan Levitskyi, tous deux prêtres de ce diocèse dans la région de Zaporizhzhia, ont ainsi été emprisonnés plus d'un an par les autorités russes après avoir choisi de rester dans leur paroisse. Sur le terrain, Mgr Ryabukha rend régulièrement visite aux soldats en première ligne. Il réside actuellement à Zaporizhzhia où vient d'ouvrir une école catholique dans les sous-sols de la paroisse, afin de garantir le plus possible la sécurité des enfants en cas d'attaque. "Nous savons que la guerre va prendre fin", confie l'évêque. "Mais nous voulons tous que cela se produise le plus tôt possible et dans la paix, au nom de la justice."