Payante, l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? C'est en tout cas l'idée suggérée par Rachida Dati, ministre de la Culture, dans un entretien accordé le 23 octobre au Figaro. La ministre y relève que "partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant", un modèle auquel la France devrait elle aussi souscrire afin d'entretenir son patrimoine religieux, affirme-t-elle : "J’ai proposé à l’archevêque de Paris une idée simple : mettre en place un tarif symbolique pour toutes les visites touristiques de Notre-Dame et consacrer totalement cet argent à un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux", déclare notamment Rachida Dati qui propose un tarif de 5 euros par visite. Ce montant permettrait de récolter 75 millions d’euros par an, a-t-elle calculé, et ferait de Notre-Dame de Paris la salvatrice de "toutes les églises de Paris et de France" grâce aux fonds recueillis.