Pour les Parisiens ou les visiteurs de passage, la préfecture de police de Paris a prévenu : l'accès au parvis ne sera pas accessible "librement". Un dispositif antiterroriste très strict a été mis en place, avec un cordon de sécurité de plus de 6.000 forces de police et de gendarmerie. Toutefois, l'intégralité des cérémonies seront retransmises sur écrans géants avec cinq zones destinées à accueillir environ 40.000 personnes aux abords de Notre-Dame : rue Dauphine et rue des Grands Augustins pour le boxe 1, place Saint-Michel pour le boxe 2, rue Lagrange et rue du Haut Pavé pour le boxe 3, rue du Maître Albert et rue de Bièvres pour le boxe 3 bis, rue de Pontoise et quai de la Tournelle pour le boxe 4. Un bracelet sera délivré dans la limite des places disponibles. Une fois la jauge atteinte, aucun accès ne sera autorisé. L'ouverture de ces zones au public se fera le samedi à 15h et le dimanche à 8h. Aucun QR code ne sera nécessaire, mais il faut s'attendre à une très forte affluence, et à être un peu serrés... "Il est conseillé de se présenter le plus tôt possible", a notamment déclaré la préfecture de police de Paris lors d'une conférence de presse lundi 2 décembre.