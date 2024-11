Le chant lyrique et la musique classique domineront ce concert, qui mettra à l'honneur la Maîtrise de Notre-Dame de Paris et l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé pour l'occasion par le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel. Ce chef superstar âgé de 43 ans, qui a démissionné de son poste de directeur musical de l'Opéra de Paris mi-2023, est l'un des plus talentueux au monde. Aussi à l'aise pour diriger une symphonie de Mahler que les musiques de "Star Wars" ou "West Side Story", il sera, à partir de 2026, le directeur artistique et musical du Philharmonique de New York.