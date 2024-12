Donald Trump assistera à la réouverture de Notre-Dame

Cet incendie, dont les causes n'ont pas encore été déterminées, avait soulevé une émotion planétaire et provoqué un afflux de dons pour reconstruire l'édifice situé en plein cœur de Paris, qui figurait parmi les monuments les plus visités d'Europe. De nombreux dirigeants étrangers ont été invités pour la réouverture, mais la liste de ceux qui seront présents n'a pas encore été communiquée, et le pape François a préféré se rendre en Corse une semaine plus tard plutôt qu'à Paris.