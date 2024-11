Quelle est la différence entre Te Deum et Magnificat ?

Le 16 décembre 2019, le général Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris, promettait deux choses. D’une part, chanter un Te Deum le jour de la réouverture de la cathédrale ; d’autre part, que celle-ci aurait lieu le 19 avril 2024, quatre ans jour pour jour après l’incendie. Depuis, le général est mort accidentellement à l’été 2023, salué par tous pour son sens du service et son efficacité malgré la difficulté de la tâche, et ses promesses n’ont pas été exaucées. Rapidement, il est apparu que le délai de cinq ans pouvait être tenu, ce qui est déjà une belle prouesse, mais si l’on allait jusqu’à la fin de l’année civile. Tout naturellement, la date du 8 décembre a été retenue, puisque l’Église célèbre ce jour-là l’Immaculée-Conception, solennité de la Vierge Marie (reportée en fait au 9 cette année pour cause de deuxième dimanche de l’Avent), patronne de l’édifice, du chapitre et du Séminaire de Paris.