Notre-Dame de Paris a porté pendant des siècles les ferventes prières des fidèles venus se confier humblement en son cœur. Subitement interrompu lors du violent incendie du 15 avril 2019, ce ballet de suppliques, de louanges et d’actions de grâce dont la cathédrale est l’humble dépositaire va enfin reprendre les 7 et 8 décembre, cinq ans après sa fermeture. Si la joie et l’impatience sont de mise, la réouverture de Notre-Dame nous enseigne. "Elle est un signe d’espérance car elle démontre que les renaissances sont toujours possibles", se réjouit auprès d’Aleteia l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich auteur du livre La liberté de Dieu : un chemin de joie. "Le soir du 15 avril 2019, très peu croyaient qu’ils reverraient la cathédrale de leur vivant, encore moins dans le délai de cinq. Et pourtant nous y sommes."