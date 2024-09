Quand soudain, les têtes se relèvent. Le pape François a laissé les pages de son discours le temps d’une improvisation dont il a le secret depuis son élection en 2013. « J’ai vu le taux de natalité. S’il vous plaît : plus d’enfants… c’est l’avenir. Je ne dis pas ‘plus d’enfants et moins de chiots’, cela je le dis en Italie, mais à vous : plus d’enfants », lance le Pape en italien. Il faut à peine quelques secondes pour que la traduction fasse son œuvre et que les sourires s’installent sur les visages surpris des 300 invités. Les mines des trois cadres de la communication du Saint-Siège s'animent elles aussi. Sans doute se rappellent-ils que le Pape, quinze jours plus tôt, a fait ces mêmes sorties spontanées lors de son périple en Asie du Sud-Est et en Océanie.