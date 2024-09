Le pape François s’est envolé à 8h28 ce jeudi dans un Airbus A321 d’ITA Airways de l’aéroport de Rome Fiumicino pour rejoindre le Luxembourg, première étape de son voyage qui doit le conduire en Belgique en fin d’après-midi et où il restera jusqu’à dimanche. Il devrait atterrir à l’aéroport international de Luxembourg Findel aux alentours de 10h. Il s'agit de son 46e voyage apostolique à l’étranger, et ce quinze jours seulement après son long périple en Asie du Sud-Est et en Océanie.