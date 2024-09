La défense de la famille, axe central du voyage de François en Asie

Devant les autorités de la cité-Etat de Singapour, devenue depuis quelques années une place forte de la finance internationale, le pontife argentin a martelé que "l’investissement le plus rentable aux yeux de Dieu, c’est nous : enfants aimés du même Père, appelés à notre tour à répandre l’amour". Il a rappelé que la famille "est le premier endroit où chacun apprend à entrer en relation avec les autres, à être aimé et à aimer", a-t-il insisté. Saluant les efforts menées par des institutions à Singapour pour "promouvoir, protéger et soutenir l’unité de la famille", le pape François a reconnu que "dans les conditions sociales actuelles, les fondements sur lesquels reposent les familles sont remis en question et risquent d'être affaiblis". Le chef de l’Église catholique a donc martelé que les familles doivent pouvoir "transmettre les valeurs qui donnent du sens et de la forme à la vie" et "apprendre aux jeunes à nouer des relations solides et saines".