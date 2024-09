En Indonésie, l’appel du Pape au dialogue

Aux EAU, François avait rencontré le grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire, Ahmed el-Tayeb pour signer le document sur « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ». À Astana, il avait participé au Congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles, là aussi pour parler de la paix et de la coexistence pacifique. Jakarta en 2024 est dans la prolongation de ces voyages. François veut casser l’idée selon laquelle le monde musulman serait un bloc uniforme et identique. Bien au contraire. L’islam n’est pas vécu de la même façon dans le monde asiatique, dans les plaines de l’Eurasie ou sur les rives de la Méditerranée. Là où les islamistes veulent créer une oumma internationale pour créer une guerre mondiale dont ils seraient les acteurs, François insiste sur la diversité des cultures et des traditions historiques et mettre en avant les praticiens d’un islam non violent. Cette politique de la main tendue peut paraître irénique, voire irréaliste. Elle l’est de fait un peu, il y a une part de rêverie dans l’idée que les tensions mondiales pourraient disparaître et qu’une paix universelle pourrait émerger. Mais il n’y a pas d’autre alternative. Le dialogue est une nécessité : soit il y a dialogue, soit il y a la guerre.