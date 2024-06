Les deux saints que le XXIe siècle nous a donnés

L’Église a canonisé des milliers de saints au fil des siècles qui sont autant d’exemples pour les catholiques. Mais seuls deux d’entre eux ont connu le XXIe siècle : Jean Paul II (1920 - 2005) et Carlo Acutis (1991 - 2006), dont la date de canonisation doit être connue ce lundi 1er juillet.

Les saints ont vécu dans l’amour du Christ et ont su Lui faire confiance pour les petites et les grandes choses. Au fil des siècles, l’Église a canonisé des milliers de saints. Mais seulement deux, pour le moment, ont connu le XXIe siècle : Jean Paul II (1920 – 2005) et Carlo Acutis (1991 – 2006), dont la date de canonisation doit être connue ce lundi 1er juillet. Deux figures, deux modèles qui ont tant à dire et apporter aux catholiques.

Jean Paul II. Rogelio A. Galaviz C. | Flickr CC by NC 2.0

“N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur !” Le 22 octobre 1978, face à une place Saint-Pierre noire de monde, le nouveau pape Jean Paul II prononce, déjà, un discours qui restera gravé dans les mémoires. Plus de quarante ans plus tard, cette injonction résonne encore dans le monde entier. La force et la justesse des propos de saint Jean Paul lui sont venues notamment de son vécu, lui qui a grandi en Pologne et subit de plein fouet la guerre froide. Avant même le début de son pontificat, l’action de Karol Wojtyla a été déterminante pour la chute du communisme en Europe de l’Est. Premier Pape à avoir visité Cuba, saint Jean Paul II se rendra dans 130 pays en 27 ans sur le trône de Saint-Pierre. Enfin, saint Jean Paul II est sans conteste le Pape de la jeunesse, qu’il ne manquait pas de saluer à chacun de ses voyages. C’est à lui que l’on doit la création des Journées mondiales de la jeunesse, qui réunissent tous les trois ou quatre ans des dizaines de milliers de jeunes de tous les continents.

Deux visages de l’Église

La canonisation de saint Jean Paul II en 2014 est un événement qui a marqué durablement les esprits tant il fut unique. C’est en présence du pape émérite Benoît XVI que François avait canonisé Jean Paul II et Jean XXIII, lors d’une journée présentée par certains médias comme “la journée des quatre papes”. Plus de 800.000 personnes avaient envahi la place Saint-Pierre pour assister au moment historique de cette double canonisation. “Jean XXIII fut un grand prophète et l’initiateur du Concile, Jean Paul II a été celui qui l’a mis en pratique et l’a développé. Ils sont vraiment deux colonnes non seulement de la culture chrétienne, mais de la sainteté chrétienne”, avait expliqué le pape François au moment de la canonisation.

Ce n’est que fin mai 2024 que l’annonce de la prochaine canonisation de Carlo Acutis a été annoncée par le Vatican avec l’attribution à son intercession d’un second miracle. Affectueusement surnommé “le saint patron des geeks”, Carlo Acutis est probablement le premier jeune du XXIe siècle cité dans une exhortation apostolique (Christus Vivit, du pape François, ndlr). Il est né le 3 mai 1991 à Londres, avant de déménager avec sa famille à Milan. Petit, Carlo Acutis ressent très vite le besoin de placer son bonheur en Dieu seul. Alors qu’il n’a que 5 ans, il est surpris par sa baby-sitter en train de joindre les mains pour se consacrer à la vierge Marie. Deux ans plus tard, le 16 juin 1998, il fait sa première communion et prend alors la décision d’aller à la messe tous les jours. Il se passionne pour l’Eucharistie. “L’Eucharistie, c’est mon autoroute pour aller au ciel”, disait-il. Il n’hésite pas à témoigner de sa relation à Dieu à travers des phrases très percutantes. Sa fidélité acharnée à la messe, l’adoration eucharistique et la récitation quotidienne du chapelet deviennent sa seule raison de vivre.

En octobre 2006, il tombe brusquement malade. Ce qu’on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie foudroyante ne pouvant être soignée. Il décide d’offrir toutes ses souffrances au pape et pour l’Église. Il s’éteint le 12 octobre, à l’âge de 15 ans. Avant de mourir, il avait prédit à sa mère, Antonia Salzano, qu’il lui donnerait beaucoup de signes et qu’elle serait maman à nouveau. En 2010, elle a donné naissance à des jumeaux, Michele et Francesca.