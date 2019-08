Mais au fait, combien y a-t-il de saints ?

Qu’entend-t-on par « saint » ? Au cours des premiers siècles de l’Église, le titre a été attribué facilement à tous ceux, principalement des martyrs, qui se sont publiquement fait connaître pour leur foi. Ce n’est qu’en 1588 que la Congrégation pour les Causes des saints du Vatican a été créée officiellement afin d’aider à réglementer l’attribution de ce titre et formaliser le processus de canonisation. Peu de gens ont eu le temps de faire le tri sur celles et ceux qui ont été déclarés saints dans les premiers siècles et ceux officiellement canonisés.

À la question de savoir combien de saints compte officiellement l’Église catholique, la réponse varie de 1.000 à… 8.000. Mais ces chiffres n’incluent pas les saints récemment canonisés : par exemple, Jean Paul II a canonisé 482 saints, Benoît XVI, 45 et le pape François a canonisé à lui-seul 893 personnes. Concernant le pape François, ce chiffre élevé tient à la canonisation « de masse » de 800 martyrs italiens en 2013. « À partir du pontificat de Jean Paul II, la procédure de béatification et de canonisation, que l’on appelle un procès dans un cas comme dans l’autre, a bénéficié de l’arrivée de l’informatique », expliquait à Aleteia Bernard Lecomte, écrivain et spécialiste du Vatican. « Avant, il fallait entre 5, 10 et 30 ans pour rassembler des milliers de documents : il fallait les écrire, les corriger, les valider, les envoyer… Les distances et les délais n’étaient pas aussi réduits qu’ils le sont maintenant. Aujourd’hui, tout cela se fait par ordinateur et par email. Ce n’est pas un détail insignifiant, quand on considère toute la complexité d’un procès en canonisation. Jean Paul II comme François sont des papes modernes qui n’hésitent pas à utiliser les nouvelles technologies ».

D’autres estiment qu’il est impossible de calculer le nombre de « saints » dans la mesure où ce terme peut également désigner toutes les personnes actuellement au paradis. Certaines personnes prétendent qu’il y a eu au moins 100 milliards de naissances depuis le début de l’existence humaine. Savoir combien d’entre elles sont aujourd’hui au Ciel relève de la spéculation et il apparaît impossible de donner une réponse précise et définitive. Finalement, ce qui compte est que chacun est appelé à la sainteté et doit s’efforcer de devenir un saint. La sainteté est accessible à quiconque désire une relation solide avec Jésus et cela peu importe sa profession ou sa vocation sur terre.

Ils ont rejoint le cortège des saints en 2018 :