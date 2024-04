"Restez fidèles à son héritage" : en amont du 10e anniversaire de la canonisation de saint Jean Paul II, qui sera commémorée au Vatican le 27 avril 2024, le pape François a rendu hommage à son prédécesseur à l’issue de l’audience générale du 24 avril. Le saint pape polonais encourage encore aujourd’hui à "promouvoir la vie et ne pas se laisser tromper par la culture de la mort", a-t-il insisté.

Il y a dix ans, le 27 avril 2014, le pape Jean Paul II devenait saint, canonisé par le pape François en même temps que saint Jean XXIII. C’est à l’occasion de cet anniversaire que François a réaffirmé, lors de son audience générale du 24 avril, son attachement aux enseignements du pape polonais. “Restez fidèles à son héritage”, a lancé le pape François aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, les invitant à “promouvoir la vie et ne pas se laisser tromper par la culture de la mort”. Le pape Jean Paul II était en effet un fervent défenseur de la vie, connu pour ses nombreuses prises de position notamment contre l’avortement ou l’euthanasie. Le saint pape ne se lassait jamais d’exhorter à la défense de la vie, de son commencement à sa fin naturelle. Un combat illustré par son encyclique Evangelium vitae, un message que le pape François avait jugé “plus que jamais d’actualité” en 2020, rappelant que “chaque vie humaine, unique et non répétitive, constitue une valeur inestimable”.

“En regardant sa vie, nous pouvons voir ce que l’homme peut accomplir en acceptant et en développant en lui les dons de Dieu : la foi, l’espérance et la charité”, a encore affirmé François ce 24 avril. Et d’exhorter les fidèles à prier le saint pape pour que par son intercession, Dieu accorde “le don de la paix pour lequel il a tant travaillé en tant que pape”.

Deux papes pour une double canonisation

La canonisation de saint Jean Paul II est un événement qui a marqué durablement les esprits tant il fut unique. C’est en présence du pape émérite Benoît XVI que François avait canonisé Jean Paul II et Jean XXIII, lors d’une journée présentée par certains médias comme “la journée des quatre papes”. Plus de 800.000 personnes avaient envahi la place Saint-Pierre pour assister au moment historique de cette double canonisation. “Jean XXIII fut un grand prophète et l’initiateur du Concile, Jean-Paul II a été celui qui l’a mis en pratique et l’a développé. Ils sont vraiment deux colonnes non seulement de la culture chrétienne, mais de la sainteté chrétienne”, avait expliqué le pape François au moment de la canonisation.

Le miracle retenu pour la canonisation de Jean Paul II est la guérison de Floribeth Mora Diaz, originaire du Costa Rica. Atteinte d’un anévrisme au cerveau lui assurant une mort certaine, elle fut guérie seulement quelques heures après la béatification du pape par Benoît XVI, le 1er mai 2011, qu’elle suivait avec ferveur avec son mari à la télévision.