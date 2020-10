Les perles spirituelles prononcées par Carlo Acutis

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Gentiment surnommé « le saint patron » des geeks en raison de sa passion de l’informatique, domaine dans lequel il avait un talent évident et qu’il savait utiliser de façon missionnaire, Carlo Acutis, mort d’une leucémie à l’âge de 15 ans, sera béatifié le 10 octobre 2020 à Assise. Avant même cette date, le pape François le citait volontiers comme modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui. Son corps, retrouvé « intègre » , est présenté à la vénération des fidèles à Assise jusqu’au 17 octobre 2020.

Cet adolescent amoureux de Dieu n’hésitait pas à parler ouvertement de sa foi, interpellant de nombreuses personnes autour de lui grâce à son témoignage simple et vivant. Il avait des intuitions et des fulgurances impressionnantes chez un jeune de cet âge-là, et en même temps parfois très concrètes, nourries par la relation tout à fait personnelle qu’il entretenait avec Dieu. Aleteia vous propose de découvrir quelques-unes de ses plus belles perles spirituelles.

En images : 10 citations inspirantes de Carlo Acutis

