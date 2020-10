Une prière à Carlo Acutis pour lui demander une grâce particulière

Le 10 octobre approche, jour de la béatification de Carlo Acutis , il est tout à fait possible (voire vivement recommandé !) de prier le jeune italien avec deux prières que Aleteia vous propose de découvrir.

Voici la prière officielle pour demander une grâce par l’intercession de Carlo Acutis :

Ô Père,

Vous qui nous avez donné le témoignage brûlant du jeune Serviteur de Dieu Carlo Acutis,

Lui qui a fait de l’Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que les autres vous aiment par-dessus tout,

Faites qu’il compte bientôt parmi les Bienheureux et les Saints de votre Église.

Confirmez ma foi, nourrissez mon espoir, revigorez ma charité, à l’image du jeune Carlo qui, en grandissant dans ces vertus, vit maintenant avec vous.

Accordez-moi la grâce dont j’ai tant besoin…

J’ai confiance en vous, mon père, et en votre Fils bien-aimé Jésus, dans la Vierge Marie, notre plus douce Mère, et dans l’intercession de votre serviteur, Carlo Acutis.

Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloria