Pour la première fois, le corps de Carlo Acutis présenté au monde entier

🎥 VIDEO | The body of Carlo Acutis is already on display in Assisi and although Church authorities say it is not incorrupt, its almost intact appearance is beautiful. Carlo died 14 years ago and on October 10 he will be beatified. pic.twitter.com/bCWQ3dReDk — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 1, 2020

« Pour la première fois dans l’histoire, vous verrez un homme béni vêtu d’un jean, de baskets et d’un sweat-shirt », s’est réjoui Mgr Sorrentino, évêque d’Assise, lors de la messe consacrant l’ouverture de la tombe du futur bienheureux le 1er octobre. Pour la toute première fois, (..) nous pouvons percevoir que la sainteté n’est pas une chose lointaine, mais à la portée de tous », a-t-il insisté. Le tombeau moderne et en partie transparent qui renferme le corps de Carlo Acutis laisse en effet apparaître un adolescent bien dans son époque, comme il en existe des millions. À ceci près qu’il a consacré sa vie à Dieu.

Le corps du jeune Italien n’a pas été retrouvé « intact » mais « intègre », c’est à dire muni de tous ses organes, a encore expliqué l’évêque d’Assise. S’il est passé par une phase normale de décomposition, il a été réassemblé avec « art et amour » pour être présenté aux fidèles. Carlo ayant subi une hémorragie du cerveau à la fin de sa vie, une reconstruction de son visage a en effet été nécessaire. D’une certaine manière, son visage « juvénile » est de nouveau visible, a expliqué le prélat. Quant à son cœur, que l’on peut désormais considérer comme une relique, il se trouve désormais dans la Basilique Saint François d’Assise, auprès du saint qu’il admirait.

Présente lors de cette messe, la famille du futur saint s’est réjoui de cette exposition à la vénération qui marque un nouveau tournant dans sa vie au Ciel. Les fidèles de Carlo, disséminés dans le monde entier, pourront désormais « le voir et le vénérer d’une manière plus forte et plus engageante », a confié Antonia Salzano, sa mère, au média italien Aci Stampa. L’exposition du corps de son fils peut en effet selon elle aider les fidèles à « élever avec plus de ferveur et de foi leurs prières vers Dieu », à travers l’intercession du jeune Italien.

Béatifié le 10 octobre

Dans moins d’une dizaine de jour, le 10 octobre prochain, le geek de Dieu, dont la vie courte mais intense a bouleversé sa famille et ses amis, sera inscrit au registre des bienheureux. Carlo, a relevé le prélat italien, rappelle aux chrétiens que « le Ciel et la terre se touchent, ils s’entremêlent ». Le jeune Italien était « avide de Ciel au point que dans l’Eucharistie il avait trouvé son autoroute ». En mémoire du futur bienheureux, qui aimait les pauvres comme saint François, le prélat a enfin expliqué qu’une cantine pour les plus démunis devrait être inaugurée par le sanctuaire.

Prévue le 10 octobre prochain, la cérémonie de béatification devrait rassembler plus de 3.000 pèlerins. À cette occasion, une relique sera apportée sur le lieu de la célébration. Le corps de Carlo restera quant à lui exposé à la vénération jusqu’au 17 octobre avec des horaires particulièrement flexibles et des nocturnes.