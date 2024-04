À travers le spectacle "Bernadette Soubirous", la jeune sainte part à la conquête des cœurs, un succès fulgurant que rapporte le documentaire “Bernadette de Lourdes, l’incroyable histoire du spectacle musical” à voir ce vendredi 12 avril à 21h15 sur Cstar, une chaîne de la TNT.

Bien plus qu’un spectacle musical, “Bernadette de Lourdes”, c’est le récit bouleversant d’une jeune fille qui par la force de son message d’amour a traversé le temps et les époques. Un triomphe hors du commun qui dévoile ses coulisses dans un documentaire “Bernadette de Lourdes, l’incroyable histoire du spectacle musical”, diffusé ce 12 avril à 21h15 sur Cstar.

Le documentaire révèle le pari des producteurs de mettre en scène l’histoire d’une simple paysanne, à l’histoire si extraordinaire. Entre les touchants témoignages des artistes, les pleurs, les rires et la joie, le documentaire suit les traces d’un succès auquel même le réalisateur ne semblait pas croire, assurant qu’il ne serait que “maximum deux mois à l’affiche”.

À la découverte des coulisses d’une épopée

Mais pour ce spectacle il a fallu trouver ceux qui avaient la force et le talent d’incarner le récit historique de cette petite française du XIXe siècle. Des casteurs à la recherche des perles rares qui parfois ne connaissaient absolument rien la petite Bernadette. Ainsi, Eyma, l’interprète haute en couleur de Bernadette Soubirous, n’avait jamais “entendu son histoire”, la découvrant pendant les préparatifs de son casting.

Faire naître ce projet a été la source de longs combats, raconte le documentaire à travers les témoignages de ceux qui se sont battus. L’une des productrices, Éléonore de Galard, confie qu’il a fallu “convaincre l’Église d’accompagner le projet, trouver une salle assez grande pour accueillir le projet” puis persuader les équipes techniques et artistiques de “s’installer pendant de longs mois au sanctuaire de Lourdes”. L’un des acteurs, Gregory Deck, assume qu’il ne savait “même pas que Lourdes était en France !”.

Bernadette à la conquête du monde

Si les premières représentations se déroulent dans le village natal de Bernadette, celle-ci n’est pas restée bien longtemps à Lourdes. Rapidement, comme le décrit le documentaire, le spectacle musical trouve le succès et est appelé à voyager à travers le mondé, que ce soit pour rencontrer le Pape à Rome ou chanter devant des milliers de jeunes rassemblés aux Journées Mondiales de la Jeunesse de 2019 au Panama.

Le documentaire vient rappeler avec justesse que le spectacle s’adresse à tous et peut, par la force de la mise en scène et du message, toucher tout le monde quelles que soient les croyances de chacun. Éléonore de Galard explique ainsi que “ce n’est pas un spectacle religieux, c’est un spectacle historique” avec un vrai message de fraternité. Un message qui s’adresse tout particulièrement à la jeunesse car Bernadette, malgré toutes les accusations, est toujours restée fidèle à ce qu’elle avait vu et ses convictions.

Partir à la conquête des cœurs à travers le monde, c’est bien le projet de ce spectacle. En témoigne Gad Elmaleh, coproducteur du spectacle, qui confie à quel point c’est « un projet » qui l’a “touché au cœur” ! Et ce sera bientôt au tour des Italiens de pouvoir en profiter : après avoir conquis plus de 200.000 spectateurs en France, le spectacle musical ‘Bernadette de Lourdes’ s’apprête à franchir les Alpes. À l’occasion du Jubilé 2025 qui doit drainer plus de 30 millions de pèlerins à Rome, “il musical” – comme on dit en italien – sera joué à deux pas de la basilique Saint-Pierre, à l’Auditorium della Conciliazione. Durant un mois, du 16 janvier au 16 février, les habitants de Rome et ses visiteurs pourront entendre et voir l’histoire de la petite bergère à qui la Vierge Marie est apparue à 18 reprises en 1858.