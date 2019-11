La troupe de Bernadette de Lourdes émue après avoir chanté devant le Pape

À Rome dans le cadre d’une semaine de promotion, une partie de la troupe de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » a assisté à l’audience générale du mercredi. Les producteurs du show, Roberto Ciurleo et Éléonore de Galard, ainsi que les principaux acteurs ont ainsi été placés tout près du pontife.

À la fin de son allocution, le chef de l’Église catholique s’est avancé vers la troupe pour la saluer. L’interprète de Bernadette, Eyma Scharen nous a confié avoir présenté au Pape le livret de la comédie musicale et avoir échangé avec lui quelques mots en français. « Le Pape a vraiment été adorable, à l’écoute. Je lui ai offert le programme du spectacle, l’album et une fiole de Lourdes », confie-t-elle. « Je n’étais pas trop stressée durant l’audience mais lorsque le Pape est arrivé, j’ai réalisé et j’ai voulu faire demi-tour », ajoute-t-elle avec humour. « Cela a été un moment unique », conclut-elle. Avant qu’il ne s’éloigne, elle a invité le Saint-Père à se rendre à Lourdes et a entonné, a cappella et en compagnie des autres chanteurs présents, le titre phare du spectacle, « Madame », sous l’oreille attentive du souverain pontife. « C’est beau », a-t-il lancé en français à l’issue du chant avant de bénir l’ensemble des comédiens.

Le producteur du spectacle, Roberto Ciurleo, ne cache pas non plus son émotion : « Il est très compliqué de trouver des mots tant cette rencontre m’a remuée. C’est une grande joie. Durant la chanson “Madame”, je crois que le Pape a compris ce que l’on était en train de raconter. Il a fermé les yeux. On l’a vu très ému. C’est un moment hors du temps », confie-t-il. « Je suis bouleversée et encore sur un petit nuage », ajoute, de son côté, Éléonore de Galard, la co-productrice du spectacle. Gad Elmaleh, qui a également soutenu financièrement le spectacle, était lui aussi présent durant cette rencontre. S’il s’est fait discret face aux caméras et photographes, il a tout de même tenu à partager sa joie de rencontrer le souverain pontife sur les réseaux sociaux, notamment en partageant des stories sur son compte Instagram et en postant une photo de la chanteuse Eyma avec le Pape. « Si fier de toi Eyma et de toute l’équipe », a-t-il écrit en légende.

Grégoire, qui a composé l’intégralité des musiques de l’album a assisté, lui aussi, à cette rencontre inoubliable : « C’était un moment suspendu qui s’est déroulé de la plus belle des manières », confie-t-il, ajoutant être très touché par ces figures de « jeunes filles intègres » comme Bernadette ou Thérèse de Lisieux, qui ont su témoigner de leur foi « sans prosélytisme ». « Moi je ne veux rien imposer à qui que ce soit mais ce que je trouve incroyable, c’est que les personnes sceptiques qui sont venues voir le spectacle en ressortent à chaque fois convaincues », ajoute-t-il.

Cette prestation devant le souverain pontife a été favorisée par Mgr Antoine Hérouard, délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes. Lors de sa rencontre avec le pape François, en août dernier, celui-ci lui avait parlé du spectacle musical. Cumulant plus de 70.000 entrées en France, le show devrait s’exporter à l’étranger l’année prochaine.

