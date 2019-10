Bernadette de Lourdes réclamée à l’étranger

Lire aussi : Une Bernadette de Lourdes plus vivante que jamais

La comédie musicale « Bernadette de Lourdes » fait salle comble à Lourdes depuis son lancement il y a trois mois. Selon la production, 70.000 personnes sont venues jusqu’à Lourdes — où le spectacle se joue exclusivement — pour voir la troupe musicale rejouer en musique la formidable histoire des apparitions de la Vierge à la petite Bernadette Soubirous.

Fiers de leur succès, les producteurs ont donc annoncé le lancement d’une nouvelle tournée en 2020 qui durera sept mois : « Nous sommes très fiers du succès de Bernadette. Nous avons préparé ce spectacle pendant neuf ans avec beaucoup d’angoisse. C’est donc une récompense de voir que celui-ci fonctionne. Bernadette est avec nous », confie Roberto Ciurleo, co-producteur de la comédie musicale, à Aleteia. Celle-ci démarrera exactement le 5 avril 2020 et prendra fin en octobre. Ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir s’acheter un billet ces trois derniers mois peuvent donc se rattraper, la billetterie pour l’année prochaine étant déjà ouverte sur le site officiel.

Un spectacle réclamé à Paris et à l’étranger

Mais le succès de Bernadette est tel qu’on le réclame aujourd’hui à Paris et même à l’étranger. En exclusivité, Roberto Ciurleo confie qu’une adaptation italienne se prépare actuellement à Rome. En janvier, les castings vont commencer afin de sélectionner le troupe italienne qui aura la chance de reproduire ce spectacle made in France. D’autres adaptations débuteront également fin 2020 pour proposer des tournées inédites au Québec, en Argentine, au Mexique ou encore en Colombie. La nouvelle année s’apprête donc à être très riche pour la petite Bernadette qui se prépare à faire le tour du monde. « C’est un succès incroyable auquel on ne s’attendait pas », conclue avec fierté et émotion Roberto Ciurleo.