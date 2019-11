La troupe de Bernadette de Lourdes va rencontrer le Pape à Rome

Le succès de la comédie musicale Bernadette de Lourdes est en passe de dépasser les frontières. Après ses 70.000 spectateurs pour la première saison et ses projets d’adaptation à l’étranger et à Paris, la troupe du spectacle musical doit être reçue par le pape François le mercredi 27 novembre, lors de l’audience générale.

Cinq des principaux chanteurs — dont la jeune Eyma qui interprète le rôle de Bernadette — seront accompagnés du compositeur Grégoire et des producteurs principaux, Éléonore de Garlard et Roberto Ciurleo, mais aussi de l’humoriste Gad Elmaleh, également co-producteur du spectacle, qui confiait il y a quelques mois aux caméras de France 3 : « Cette histoire m’a touché, parce qu’elle est universelle, humaine et simple. Elle m’a émue immédiatement ».

À l’issue de l’audience générale, la troupe devrait donc saluer le Pape et en profiter pour lui interpréter a cappella l’une de leur chanson phare : « Madame ». « Cette rencontre avec le Pape constitue une étape qui nous dépasse », confie Roberto Ciurleo. Ma fierté, c’est surtout que le spectacle puisse permettre à tous de découvrir ce qui se vit à Lourdes. Personnellement, cette étape vient me confirmer certaines choses. Gamin, je souhaitais être prêtre, je priais beaucoup, et j’avais une véritable passion pour la musique et le spectacle. Je ne savais comment articuler ces deux univers. Aujourd’hui, mes prières sont exaucées », ajoute-t-il.

Cette rencontre a été favorisé par Mgr Antoine Hérouard, récemment nommé Délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes. Lors de sa rencontre avec le souverain pontife, au mois d’août dernier, celui-ci avait parlé du spectacle musical au Pape. Le père Nicola, qui anime le chapelet sur TV Lourdes, avait également apporté son soutien pour réaliser cette rencontre. « […] il nous a fait bonne presse à un cardinal italien qui a aidé pour cette rencontre », a d’ailleurs déclaré Roberto Ciurleo.

Ce déplacement à Rome est également l’occasion d’une grande campagne de presse en Italie où la production du spectacle a le projet de s’implanter avec une troupe locale. Quant à la saison 2020 du spectacle, elle reprendra à Lourdes le 5 avril et se terminera en octobre, toujours à l’Espace Robert Hossein.

