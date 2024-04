Parcours, prière, indulgence… Le guide pour fêter les 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial

Du 27 décembre 2023 au 27 juin 2025, le sanctuaire de Paray-le-Monial célèbre le Jubilé des 350 ans des apparitions de Jésus à sainte Marguerite-Marie. Au cœur de la démarche, passer la Porte jubilaire, et consacrer son cœur et sa vie au Sacré-Cœur.

Il ne s’agit pas d’une année mais plus exactement de 18 mois jubilaires, correspondant à la période où se sont déroulées les trois « grandes Apparitions » du Sacré-Cœur de Jésus à la religieuse parodienne, sainte Marguerite-Marie Alacoque, à la fin du XVIIe siècle. 350 ans plus tard, le sanctuaire de Paray-le-Monial fête ce Jubilé, du 27 décembre 2023, date anniversaire de la première grande apparition, le 27 décembre 1673, au 27 juin 2025, date de la Solennité du Sacré-Cœur.

À cette occasion, de nombreuses événements spirituels et liturgiques sont organisés. Le 27 décembre dernier, le Jubilé s’est ouvert avec une grande messe suivie de l’ouverture de la Porte jubilaire de la chapelle des Apparitions. Ce 5 avril, c’est au tour des fêtent de la Miséricorde de s’ouvrir, où témoignera notamment sœur Marie Simon-Pierre, miraculée de saint Jean Paul II. De prochaines manifestations ne manquent pas : un colloque théologique à Rome sur « Réparer l’irréparable » et une retraite dédiée aux femmes sont prévus en mai, les fêtes du Sacré-Cœur se dérouleront du 6 au 9 juin prochains et cinq sessions estivales sont encore organisées pour les pèlerins.

Un parcours jubilaire en quatre étapes

Si le programme est dense et les opportunités multiples, il est aussi possible de se rendre à Paray-le-Monial en dehors de tous ces évènements, pour y vivre une démarche jubilaire personnelle, dans ce lieu où Dieu manifeste sa miséricorde et vient consoler les cœurs. L’appel profond du sanctuaire est en effet d’être un lieu de consolation. La démarche jubilaire est une invitation à répondre à cet appel de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de Cœur » (Mt 11, 28).

Porte jubilaire pour les 350 ans des apparitions de Jésus à sainte Marguerite-Marie, du 27 décembre 2023 au 27 juin 2025. Sanctuaire du Sacré-Cœur, Paray-le-Monial.

À l’occasion du Jubilé, un parcours spécifique en quatre étapes conduit le pèlerin à faire sa demeure dans le Cœur de Jésus. Après s’être recueilli dans la Basilique du Sacré-Cœur, puis dans la chapelle Saint Jean, il est invité à passer la Porte jubilaire pour entrer dans la chapelle des Apparitions, où repose sainte Marguerite-Marie. Il s’agit ici du cœur de la démarche jubilaire. Passer la Porte jubilaire, c’est entrer dans le Cœur de Jésus pour être renouvelé en profondeur dans sa vie de baptisé. C’est à ce moment-là que le pèlerin peut consacrer son cœur et sa vie au Sacré-Cœur, en récitant la prière de consécration que nous publions ci-dessous. La dernière étape de la démarche jubilaire se situe dans la chapelle La Colombière. « Ce Jubilé est une magnifique occasion pour venir boire à la source du Sacré-Cœur et de se mettre à son école », souligne le père Étienne Kern, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, « pour devenir des apôtres du Cœur de Jésus, remplis de sa compassion, sa douceur et de son humilité, dont le monde a tant besoin ! »

La prière du Jubilé, pour brûler de l’amour de Jésus

Voici la prière de consolation et de consécration, composée par les chapelains du sanctuaire et qui a reçu l’imprimatur de Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon :

Seigneur Jésus, tu as révélé à sainte Marguerite-Marie ton Cœur si passionné d’amour pour tous les hommes et pour chacun en particulier. Aujourd’hui, tu nous invites à puiser à la source de ton Cœur, qui demeure plus que jamais ouvert. Dans ce sacrement de l’Amour qu’est l’Eucharistie,

Nous t’offrons nos fatigues et nos lassitudes : donne-nous le repos ;

Nous t’exposons nos souffrances et nos blessures : console-nous et guéris-nous ;

Nous te présentons notre dureté de cœur : transforme-nous dans la douceur et l’humilité ;

Nous déposons devant toi nos ingratitudes et nos indifférences : que nous te rendions amour pour amour ;

Nous te disons notre soif de t’aimer et de t’annoncer : envoie-nous dans la puissance de ton Esprit saint. Seigneur, nous nous consacrons à ton Cœur, fournaise ardente de charité (se recueillir en silence). Fais de nous des instruments qui attirent les cœurs à ton Amour. Brûle-nous de ta compassion pour témoigner au monde de ce Cœur qui nous a tant aimés.

Amen.

Une indulgence plénière

À l’occasion du Jubilé, la Pénitencerie apostolique, par mandat du pape François, a accordé une indulgence plénière aux fidèles, selon les conditions habituelles : la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière aux intentions du Pape. Pour recevoir cette indulgence, les pèlerins doivent manifester visiblement qu’ils veulent répondre à l’appel de Jésus, qui a dit « Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 7), en passant la Porte jubilaire de la chapelle des Apparitions. Ils peuvent ensuite confier des intentions de prière, qui seront conclues par le Notre Père, le Symbole de la Foi et des invocations à la Vierge Marie et à sainte Marguerite-Marie Alacoque.

Une indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés. Dans le sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés. Néanmoins, l’empreinte négative des péchés demeure dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est plus forte : elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché.

