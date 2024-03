C'est à saint François d’Assise que l'on doit la tradition du Chemin de Croix telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si les quatorze stations sont toujours les mêmes, les méditations autour de chacune varient cependant. En voici quelques exemples.

Le carême touche à sa fin.

Dans la rue, en procession, en déambulant dans une église, sur son téléphone ou son bréviaire, seul, à plusieurs, chez soi ou dans le métro, il y a mille et une manières de vivre le Chemin de Croix. Inventé par saint François d’Assise afin d’incarner concrètement la Passion du Christ pour entrer « dans le mystère de l’amour de Dieu manifesté en son Fils », le Chemin de Croix est une manière de suivre le Christ pas à pas dans Sa Passion, en union avec l’Église pour célébrer la joie pascale. Si les quatorze stations, qui rappellent les événements du supplice du Christ, sont canoniques, les méditations qui les accompagnent peuvent quant à elles varier.

1

Avec sa paroisse



Célébrés à l’intérieur des églises ou dans les rues de la ville, ces Chemins de Croix ont généralement lieu en début d’après-midi, à l’heure de la mort du Christ, aux alentours de 15 heures. Pour trouver les lieux et horaires précis, n’hésitez-pas à vous rapprocher de votre paroisse ou de votre diocèse ou du site Messeinfo.

2

Avec les saints



Saint François d’Assise, sainte Thérèse de Lisieux, Padre Pio, Édith Stein, sainte Faustine et d’autres grands saints ont composé de magnifiques méditations pour un Chemin de Croix destiné à suivre les pas du Christ. La rédaction d’Aleteia vous propose de le vivre en leur compagnie pour nourrir votre prière et votre foi en ce jour de la Passion.

En images, le Chemin de Croix avec les saints :

3

Avec le pape



À Rome, le Chemin de Croix de ce Vendredi saint se tiendra au Colisée. Il sera présidé par le pape François à 21h15. La cérémonie sera retransmise en direct par KTO à la télévision et sur YouTube, mais aussi sur Vatican News et à la radio sur Radio Notre-Dame.

4

dans l’art



Les artistes n’ont cessé, au fil des siècles, d’user leurs pinceaux pour magnifier ce que furent les derniers instants du Christ sur terre avant sa résurrection. Entre Rembrandt et sa représentation de Pierre reniant Jésus, Le Titien et son délicat tableau mettant en scène Simon de Cyrène portant la croix du Christ ou encore Le Greco et la terrible scène du partage de la tunique de Jésus, les peintres ont su porter, à travers leurs œuvres, la foi des fidèles.

En images, le Chemin de Croix avec les grands artistes :

5

Avec les malades



L’aumônerie catholique de l’hôpital Cochin – Port-Royal à Paris met à disposition en ligne gratuitement un bouleversant Chemin de Croix écrit à l’attention des malades et de ceux qui les accompagnent. « Il veut aider ceux qui sont sur un chemin d’épreuve et ceux qui les entourent, en contemplant les moments de la passion du Christ, à découvrir combien il s’est fait proche de nous, et à trouver en lui la paix », explique l’aumônerie. Ce Chemin de Croix peut être prié à plusieurs, ou seul, à l’aide d’un smartphone. À chaque station est proposé un chant de méditation à écouter sur YouTube.

6

Avec les enfants



La communauté de l’Emmanuel propose de télécharger et d’imprimer un petit carnet en forme d’accordéon avec un Chemin de Croix pour les enfants. À utiliser à la maison ou dans une église, il comporte un dessin et une courte prière adaptée aux enfants pour chaque station. Le diocèse de Tarbes et Lourdes a également mis en ligne un petit livret à imprimer qui explique simplement chacune des stations.

7

Avec les chrétiens d’Orient



En union avec nos frères chrétiens persécutés, l’Œuvre d’Orient a mis en ligne un Chemin de Croix rédigé par des chrétiens sinistrés et réfugiés de Syrie et du Proche-Orient. Les quatorze stations sont ainsi à méditer en communion avec ceux qui souffrent à cause de leur foi ou de la guerre.

8

Pour les défunts



Le sanctuaire de Montligeon a mis en ligne un livret à télécharger et à imprimer. Il offre une méditation sur la Passion du Christ en priant pour les âmes du Purgatoire : « Nous prions également pour nos frères défunts, afin que les mérites de la passion du Christ leur ouvre le chemin vers la Béatitude ». Un Chemin de Croix particulièrement destiné à ceux qui sont endeuillés et qui pleurent la perte d’un être cher pour que chacun puisse remettre au Christ sa douleur et son chagrin.