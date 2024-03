Des élégants centres de table DIY pour votre déjeuner de Pâques

L’œuf, parce qu’il symbolise la vie, est un ingrédient incontournable de la tradition pascale. Faites le plein d’idées déco avec notre sélection Pinterest spéciale centres de table.

Le carême touche à sa fin.

Une belle tradition italienne, toujours d’actualité, consiste à faire bénir les œufs de Pâques, que l’on place ensuite au centre de la table. Une manière de rappeler la victoire de la vie, symbole de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi les œufs ont toute leur place dans votre décoration de Pâques.

Bien avant sa symbolique chrétienne, l’œuf avait une place particulière dans les rituels antiques. Il y a 5.000 ans, les Perses s’offraient des œufs, symboles de vie et de renaissance, à l’approche du printemps. Chez les Gaulois, les druides teignaient les œufs en rouge en l’honneur du soleil. C’est probablement de l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVIIe, de consommer des œufs pendant le carême qu’est née la tradition des œufs de Pâques. Car cette interdiction n’empêcha évidemment pas les poules de pondre. D’où l’habitude prise après le carême de consommer les œufs dont on s’était passé pendant quarante jours. Bien que les œufs ne soient plus proscrits pendant le carême, la tradition, elle, demeure, et offre de multiples idées pour décorer sa table de Pâques.

Pâques, qui tombe au printemps, permet de dresser une table qui en jette en rassemblant seulement quelques fleurs de saison et en les exposant dans un joli vase… ou dans des coquilles d’œufs… Et cette saison offre un large choix de couleurs, du blanc du gypsophile au pastel du lilas, en passant par le jaune des jonquilles ou du mimosas. Découvrez nos idées repérées sur Pinterest, faciles à faire, pour une belle table de Pâques.

Des œufs associés à la lumière de Pâques



Certes il faut un peu de doigté pour remplir de cire les œufs une fois vidés, mais le résultat est très décoratif, et la symbolique, double : entre les œufs qui représentent la vie et les bougies la lumière du Christ ressuscité, ce centre de table tout à fait champêtre soutenu dans sa boîte de douze œufs décorera parfaitement votre table pour Pâques. Les branchages et les petits bouquets, associés aux plumes et aux coquilles d’œufs de caille, l’agrémenteront joliment.

farandole d’œufs



Pour cette farandole d’œufs, retirez également la partie haute de vos œufs vidés, et placez-y des fleurs printanières, fraîches ou séchées. Fixée sur un rondin de bois ou simplement posée à même la table, elle fera un centre de table bien fleuri. Vous pouvez aussi placer une bougie au centre de la couronne d’œufs, pour marquer la joie de la résurrection.

Des œufs en pot



Des œufs, de caille ou d’autruche, en pot. Rien de plus simple. Il suffit de planter du muscari, également appelé jacinthe à grappe, et d’y déposer délicatement les œufs de votre choix.

En chemin de table



Des branchages bourgeonnants, des œufs, un peu de mousse et le tour est joué, votre nappe sera habillée aux couleurs du printemps et symbolisera merveilleusement la résurrection du Christ.

l’arbre de pâques



Enfin, un arbre de Pâques donnera une touche élégante et majestueuse à votre table. L’idéal est de former un bouquet avec des branches bourgeonnantes ou en fleurs dans un vase, et de l’agrémenter d’œufs préalablement décorés.