L’Atelier de l’Enfant Jésus propose de jolis petits drapeaux à télécharger pour manifester la joie de Pâques et la victoire du Christ sur la mort.

Avec son coup de crayon tendre et précis, Florence-Anne Ambroselli, 45 ans, mère de neuf enfants et créatrice de l’Atelier de l’Enfant Jésus, donne du peps et à de la couleur à votre table de Pâques. Un Agneau, une Croix glorieuse, un Sacré-Cœur, un Alléluia… Autant de mots et de dessins qui illustrent magnifiquement la joie liée à la résurrection du Christ, à piquer sur des petits pains, des fromages ou un gâteau, tels de petits drapeaux victorieux.

Pour cela, il suffit de télécharger gratuitement le document disponible sur le site, de l’imprimer en couleur, puis de découper les drapeaux pour les fixer sur des cure-dents.

Pour parfaire votre décoration de table, vous pouvez assortir les petits drapeaux avec de jolis cartons, des sous-verres ou encore des ronds de serviette qui reflètent eux aussi la joie de Pâques.

Cartons de table L’Atelier de l’Enfant-Jésus

« J’ai trouvé ma vocation dans la représentation d’images pieuses qui évoquent le monde invisible », confie l’illustratrice. Images de première communion, faire-part de naissance, cadres de saints patrons… Ses œuvres sont le fruit d’un travail iconographique et d’une intense prière, assure-t-elle.

Ronds de serviette L’Atelier de l’Enfant-Jésus

« J’ai la volonté de transmettre le message de Dieu à travers mes créations et de faire renaître des traditions chrétiennes oubliées. » Nul doute que les enfants, heureux de ce petit bricolage de Pâques, seront les premiers à redonner goût à la tradition.