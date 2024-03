Sainte Véronique, saint Luc, saint Jérôme… Le patronage de ces saints hommes et femmes sauront donner plus de sens à vos loisirs favoris !







Avoir un passe-temps est un excellent moyen de se déconnecter du stress de la vie quotidienne. Saviez-vous que certains sont associés à de grands saints ? Ces saints patrons pourront vous inspirer par leur vie et sauront vous accompagner dans vos loisirs, en vous rappelant qu’ils peuvent être sources à la fois de plaisir et de sanctification. Qui sait, peut-être qu’une courte prière à ces saints vous conduira à des réussites mémorables, comme une récolte exceptionnelle de tomates, ou même la pêche d’un saumon insaisissable !

1

Le jardinage : Saint Fiacre



Détail d’un vitrail de saint Fiacre à l’église Saint Léon, à Nancy. ESCUDERO PATRICK / HEMIS.FR / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP

Saint Fiacre, moine herboriste irlandais du VIe siècle, est souvent associé au jardinage en raison de la légende selon laquelle il aurait créé un jardin d’herbes médicinales en France. Son affinité pour la nature et la culture des plantes fait de lui le patron idéal pour ceux qui ont la main verte. Il saura intercéder pour des récoltes fructueuses et de belles floraisons !

2

La peinture : Saint Luc l’évangéliste



Shutterstock

Saint Luc est traditionnellement considéré comme le saint patron des artistes, en particulier des peintres. En effet, il était lui-même artiste et a probablement peint la première image de la Vierge Marie. Les artistes peuvent demander son intercession pour trouver l’inspiration, la créativité et la maîtrise de leur art.

3

La cuisine : Saint Laurent



Vitrail représentant le martyr de saint Laurent de Rome à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura). Fred de Noyelle / Godong

Saint Laurent de Rome, martyr du IIIe siècle, est connu comme étant le saint patron des chefs et des cuisiniers. C’est d’abord en raison de son martyr, puisqu’il est mort étendu sur un gril, mais aussi grâce à sa générosité et à son sens du service. Au cours de sa vie, il distribua aux pauvres et aux nécessiteux toutes les richesses qu’il possédait.

4

La lecture : Saint Jérôme



jorisvo | Shutterstock

Saint Jérôme, Père et Docteur de l’Église (347-420), est réputé pour ses travaux d’érudition, en particulier sa traduction de la Bible en latin, connue sous le nom de Vulgate. Son dévouement à l’étude et à la préservation des textes sacrés fait de lui le saint patron approprié pour les amoureux des livres et pour les érudits, les guidant dans leur quête de savoir et de sagesse.

5

La photographie : Sainte Véronique



Hans Memling, Sainte Véronique, c. 1470-75. Artokoloro / Quint Lox / Aurimages

Sainte Véronique est associée à ce moment où, lors de la Passion, elle a offert un linge à Jésus pour qu’il s’essuie le visage alors qu’il portait la croix. La tradition veut que cette image de Jésus se soit miraculeusement imprimée sur le tissu. Par conséquent, sainte Véronique est considérée comme la sainte patronne des photographes, capturant des moments et des images qui témoignent du divin dans la vie de tous les jours.

6

La musique : Sainte Cécile



Shutterstock

Sainte Cécile de Rome, morte au IIIe siècle, est la patronne des musiciens et des chanteurs. La légende raconte qu’elle aurait entendu des musiques célestes et chanté des hymnes à Dieu au moment de son mariage puis de son martyr. Les musiciens invoquent son intercession pour obtenir de l’inspiration et de l’harmonie dans leurs compositions.

7

La pêche : Saint-André



Fred de Noyelle | Godong

Il n’est pas surprenant que l’apôtre André soit le saint patron de la pêche, étant donné qu’il était lui-même pêcheur avant de devenir disciple de Jésus. Son lien avec la mer et la pêche fait de lui le patron des pêcheurs. Les pêcheurs demandent non seulement son intercession pour obtenir des prises abondantes, mais aussi pour leur protection en mer.

8

L’escalade, Le ski : Saint Bernard de Menthon



Saint Bernard de Menthon, chanoine italien du XIe siècle, est souvent vénéré comme le saint patron des escaladeurs ou des skieurs en raison de sa prédication dans la région alpine et de ses efforts inlassables pour établir des refuges sur les routes dangereuses de montagnes. La profonde compassion de saint Bernard pour ceux qui entreprenaient des voyages difficiles, associée à son engagement pour leur offrir assistance et protection, lui a valu le titre de saint patron des escaladeurs, des skieurs et des montagnards.