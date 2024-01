Avec Don Jérôme, sport et foi ne font qu’un(e) !

Don Jérôme Bertrand, prêtre de la communauté saint Martin, montre que le sport et la spiritualité ne peuvent faire qu'un(e)... De "L'Équipe" !

Sport et spiritualité ne sont pas incompatibles ! Et ce n’est pas Don Jérôme qui dira le contraire. Dans une vidéo partagée le 17 janvier par le compte Instagram HolyGames, ce jeune prêtre de la communauté saint Martin montre que le journalisme sportif a une tendance prononcée à emprunter à la religion chrétienne son vocabulaire… Pour appuyer sa démonstration, il suffit de regarder les unes du journal L’Équipe : « état de grâce », « bonheur éternel », « vendredi saints »…

« Il y a des sujets, des mots, des expressions qui évoquent quelque chose à tout le monde », estime ainsi Dom Jérôme. « On utilise souvent, dans le sport, des mots qui sont liés de près ou de loin à la religion : communion, ferveur, éternité, etc. Je pense que plus l’événement est intense, plus on a recours à ces mots-là. Je pense que cela dit quelque chose du cœur humain. »