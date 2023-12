Six saints qui peuvent être des modèles pour les hommes

Père de famille, adolescent, cadre ou artisan… Il est toujours bon d'avoir des exemples qui nous guident au quotidien. Voici six saints qui peuvent montrer le chemin de sainteté à un homme.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

« On ne naît pas homme on le devient », disait Érasme. Si la masculinité se caractérise par une capacité d’engagement et de don, elle a besoin d’être confortée et encouragée. Dans cette quête de masculinité, les hommes peuvent compter sur des saints qui, vivant à des époques différentes, ont réussi à assumer pleinement leur masculinité, devenant ainsi des hommes vertueux qui ont forgé leur caractère et travaillé sur les talents que Dieu leur avait accordés.

Saint Joseph

L’homme de la présence quotidienne



Vivida Photo PC | Shutterstock

En plus d’être le patron de l’Église universelle, saint Joseph montre comment être viril, juste et prudent, puisqu’il a travaillé à l’ombre du silence pour éduquer Jésus. Chef de la sainte Famille, doté de grandes qualités d’âme, il demeure un modèle pour tous les hommes. « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés », note le pape François dans Patris corde. L’attitude d’abandon et de confiance en Dieu, qui ne renonce pas pour autant à l’action, fait de lui un guide précieux pour notre temps.

Saint François d’Assise

L’homme fort



© Fred de Noyelle I Godong

Durant sa vie, saint François d’Assise a fait preuve d’un usage vertueux de la force, puisqu’il l’a dirigée pour aider de nombreuses âmes à se rapprocher de Dieu, en se dépouillant de tout ce qui l’éloignait du Christ et en forgeant ainsi son caractère.

Bx Franz Jägerstätter

L’homme de foi



Public domain, via Wikimedia Commons

Béatifié à Linz il y a 17 ans, le 26 octobre 2007, Franz Jägerstätter a résisté de manière héroïque au nazisme en refusant de s’enrôler dans l’armée allemande, estimant que la guerre menée par Hitler n’était pas une guerre juste mais une guerre de destruction. Ce père a élevé avec amour ses trois filles malgré la Seconde Guerre Mondiale. Il a ainsi montré comment un homme pouvait jouer son rôle de père et d’homme : garder toujours sa foi et donner sa vie pour Jésus.

Bx Carlo Acutis

Jeune homme responsable



Le bienheureux Carlo Acutis montre qu’il n’est pas nécessaire d’être en âge avancé pour être responsable et mature. Même adolescent, il a su partager sa foi, sa vie et ses talents avec d’autres jeunes. C’est un bel exemple pour les jeunes hommes d’aujourd’hui.

Saint Paul

L’homme de parole



Marinella Bandini | ALETEIA

Par son caractère, saint Paul a rempli ce qui lui était assigné : il est devenu un homme de parole. Ce qu’il propose aux autres, il l’exécute avec fermeté. Il assume aussi tous les défis (annoncer l’Évangile comporte des risques) avec courage et détermination en payant de sa personne (2Co 11, 24-33). Il est non seulement un homme de parole mais aussi un homme fort.

Saint Jean Paul II

Le prophète du mariage



Rogelio A. Galaviz C. | Flickr CC by NC 2.0

Le pape qui a développé la Théologie du Corps est un excellent exemple de chevalerie. Son enseignement sur le corps, la sexualité et l’amour révèle la beauté incroyable de l’amour de l’homme et de la femme dans le plan divin. Saint Jean Paul II montre comment aimer et être aimé de manière totale et désintéressée.