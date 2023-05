La puissante intercession de saint Joseph qui a transformé la vie d’un couple

Barbara Kociok, mère de famille polonaise, a enduré bien des épreuves dans sa vie de couple et de femme. Pourtant, sa confiance en un homme n'a jamais failli. Cet homme n'est autre que le père adoptif du Christ, saint Joseph, dont la bienveillante intercession a engendré bien des grâces.

Saint Joseph est connu pour être le saint à prier dans les petits comme dans les grands soucis de la vie. Barbara Kociok ne dira pas le contraire. Cette psychothérapeute polonaise vit à Kalisz, ville située au centre de la Pologne où se trouve justement un sanctuaire spécialement dédié à saint Joseph. Depuis son enfance, Barbara le prie ardemment et lui accorde une place toute particulière dans sa vie spirituelle. « Les prières à saint Joseph m’ont été enseignées par mes grands-parents. Et c’est ainsi que saint Joseph a commencé à se révéler à moi », raconte Barbara à Aleteia Pologne.

Adolescente, elle priait pour avoir un bon mari, et elle semble dire que cela lui a réussi : « J’ai un bon mari ! Avec Paul, nous sommes mariés depuis 24 ans. Nous avons trois filles et deux autres enfants au paradis. Nous avons un gendre depuis moins de deux ans et une petite-fille depuis un mois. Saint Joseph nous a obtenu beaucoup de grâces dans notre mariage », estime-t-elle.

Un coup de pouce pour trouver un emploi

Dans les ennuis quotidiens, saint Joseph se révèle être d’un grand secours pour le couple, notamment dans la recherche d’emploi de Paul. Celle-ci a duré une année entière, au cours de laquelle Paul a récité les litanies de saint Joseph, attendant patiemment une opportunité d’emploi. Alors que le couple était en pèlerinage à Medjugorje, voilà que Paul découvre une offre d’emploi correspondant parfaitement à son projet professionnel. « Pour nous, c’était un signe évident de Dieu », affirme Barbara. Paul est embauché quelque temps après. Mais l’intervention de saint Joseph dans la vie de ce couple ne s’est pas arrêtée là, au contraire.

Une aide sans faille dans la maladie

En 2017, une terrible nouvelle s’abat sur la famille de Paul et Barbara alors que le couple subit de plein fouet une fausse couche. Barbara est atteinte du cancer. Lors du dimanche de la Miséricorde Divine, sa famille se met à prier le Chapelet de la Miséricorde Divine pour elle. Fortifiée, elle se rend alors à l’hôpital pour une chimiothérapie. Le 13 mai 2023, date du 100e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, Barbara décide de répondre à l’appel de Notre-Dame aux trois petits bergers et offre ses souffrances pour les âmes du purgatoire et les âmes éloignées de Dieu.

La maladie persiste, et Barbara fatigue. C’est alors qu’un de ses amis, prêtre, lui propose de participer à une neuvaine à saint Joseph. Peu de temps après, alors qu’elle revient de l’hôpital, Barbara a commencé à prier son enfant, mort avant la naissance, pour obtenir de l’aide. « J’ai demandé à mon bébé d’intercéder pour moi auprès de Dieu, et de demander les grâces dont j’avais besoin. » Une image apparaît alors dans son esprit. « J’ai vu la petite main d’un bébé me tendre quelque chose. Quelque chose de petit et de marron. Je pensais que c’était du chocolat. Un ruban bleu était noué sur la main de l’enfant », relate-t-elle.

Mais fatiguée de sa journée à l’hôpital, Barbara s’endort presque immédiatement. Au réveil, elle raconte à son mari ce qu’elle a vu. Pas une demi-heure ne s’est écoulée que leur ami prêtre frappe à leur porte. « Il m’avait apporté le scapulaire de saint Joseph. C’était cela que j’avais imaginé être du chocolat, un morceau de tissu marron ! Et dessus, une image de Joseph tenant Jésus dans une robe bleue », se souvient Barbara. Après avoir reçu le scapulaire, Barbara poursuit son combat acharné contre la maladie. Loin de battre en retraite, la maladie gagne du terrain. Un jour, elle ressent une douleur inhabituellement intense dans son abdomen. Les médecins étant incapables de diagnostiquer exactement la nature de cette douleur, Barbara écume les hôpitaux pour chercher de l’aide.

« Je m’en remets à vous. Faites quelque chose! »

« Un matin, alors que j’étais allongée dans le lit d’hôpital où je recevais une transfusion sanguine, j’ai prié saint Joseph : “ Vous êtes le saint patron de la bonne mort. Quoi qu’il arrive, je me donne à vous. Faites quelque chose !” »

C’est alors qu’à la surprise générale, peu de temps après, Barbara semble se rétablir. Progressivement, les résultats des analyses s’améliorent. Après deux autres traitements en chimiothérapie, Barbara achève enfin sa lutte contre le cancer et guérit complètement. « Mon mari et moi sommes conscients de la protection spéciale que nous recevons de saint Joseph », reconnaît Barbara. « Nous demandons tout le temps quelque chose et il nous aide. »

Loin de garder cette dévotion pour eux-mêmes, Paul et Barbara mettent un point d’honneur à parler de saint Joseph à tous ceux qui les entourent. Comme par exemple cette autre patiente avec laquelle Barbara avait échangé lors de son passage à l’hôpital : « Tu étais là pour moi. Le Seigneur Dieu t’a mise sur mon chemin pour que nous priions ensemble, pour que tu me parles de son amour pour toi et les autres », a-t-elle dit à Barbara, qui désire plus que jamais continuer de répandre la dévotion à saint Joseph autour d’elle. « Je voudrais vraiment montrer aux gens à quel point il agit dans nos vies. »