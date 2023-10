Être missionnaire est un devoir pour tout chrétien. Alors que la semaine missionnaire, du 15 au 22 octobre 2023, se termine ce dimanche par une quête impérée, dans les diocèses du monde entier, revivez les temps forts de cette semaine tournée vers l'annonce de l’Évangile, "aux confins de la terre".

Le devoir de tout chrétien est d’être missionnaire et d’annoncer l’Évangile. C’est pour rappeler ce devoir que, chaque année, a lieu la semaine missionnaire dans le monde entier, notamment en France depuis une trentaine d’année. Semaine qui se ponctue par le dimanche de la mission, le troisième dimanche d’octobre, où dans toutes les églises du monde, a lieu la quête impérée au profit des Oeuvres Pontificales Missionnaires (OPM). Cette quête est essentielle pour poursuivre la mission puisqu’elle permet aux OPM d’être présentes dans 140 pays et de soutenir pas moins de 5.000 projets par an répartis dans 1.100 diocèses dont notamment la formation de 80.000 séminaristes.

Pour méditer tout au long de cette semaine missionnaire, le pape François avait choisi cette année l’évangile de Saint Luc avec ce thème “Des cœurs brûlants, des pieds en marche» (Lc 24, 13-35). Pour le Pape, il faut “renouveler notre zèle pour l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui”. “Aujourd’hui plus que jamais, l’humanité blessée par tant d’injustices, de divisions et de guerres, a besoin de la Bonne Nouvelle de la paix et du salut dans le Christ”, a-t-il également rappelé.

Les mains, la bouche, et le cœur de Dieu

Être missionnaire est un devoir, et c’est le Christ qui le dit. « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt, 28, 19). Les apôtres le disent aussi : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 13-21). Pour Corentin Dugast, auteur de « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi » (Salvator), pas besoin d’être parfait, il faut déjà prier pour être missionnaire. “Si l’on réfléchit bien, lorsque les disciples vont évangéliser après leur envoi par le Christ, ils sont loin d’être parfaits. La veille de sa Passion, beaucoup le laissent tomber. On ne nous demande pas d’être parfaits pour être missionnaires, ni même de devenir saints. Toutes les réponses à nos questions sont dans laBible et le Catéchisme de l’Église Catholique. Nous avons les clés, Jésus nous a donné le mandat. Nous sommes les mains, la bouche, et le cœur de Dieu dans ce monde”.

Le visage de l’Église en 2023

Pour cette semaine missionnaire 2023, les OPM France ont mis en ligne un nouveau site internet qui fait la part belle aux nombreux projets soutenus, donnant ainsi un visage concret à l’Église d’aujourd’hui. Une Église en pleine expansion, avec près 1,378 milliards de catholiques dans le monde, dont 124 millions de plus ces dix dernières années, et près de 15 millions de nouveaux baptisés chaque année. Une Église qui par conséquent a de grands besoins, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Soutenir les œuvres missionnaires, c’est par exemple participer à la construction d’un séminaire dans une région montagneuse du Mexique ou financer la construction d’une léproserie en Birmanie.

Rien n’est possible sans la prière, c’est pourquoi pendant cette semaine missionnaire de nombreuses paroisses ont organisé des veillées de prières ou célébré des messes pour la mission. Pour les pays francophones, les OPM ont ainsi proposé sept jours de lectio divina, en éditant un livret dédié, qui a permis à tous ceux qui le souhaitaient, en paroisse ou chez eux, de prier spécifiquement pour la mission cette semaine.

Une bienheureuse missionnaire

Si toute cette dynamique de la mission est aujourd’hui bien concrète, rien n’aurait pu se faire sans doute sans l’incroyable intuition d’une jeune laïque lyonnaise du XIXeme siècle, Pauline Jaricot, qui a, sa vie durant, prié et agit pour les missionnaires, nombreux à l’époque à partir “aux confins du monde” pour faire découvrir le message du Christ aux populations les plus reculées. L’œuvre de la Propagation de la Foi a envoyé des milliers de prêtres, soit autant de témoignages qu’ils envoyaient en France pour informer ceux qui les soutenaient, par la prière comme par le don, grâce notamment aux revues et magazines tirés à des milliers d’exemplaires. C’est à Lyon, au Centre de documentation et d’archives des OPM, rue Sala, que sont conservés ces milliers d’archives, des fonds iconographiques, des collections de revues, des lithographies et autres témoignages, qui sont, aujourd’hui encore, une mine d’or pour les chercheurs et historiens du monde entier. Ces trésors font l’objet régulièrement d’expositions au musée des confluences ou à la maison de Lorette, maison ou vécut et mourut Pauline Jaricot. Très connue à l’étranger, la maison de lorette attire de nombreux pèlerins du monde entier chaque année, qui viennent se recueillir dans la chambre de la fondatrice du rosaire vivant.

Pauline Jaricot a été béatifié dans sa ville natale, le 22 mai 2022, en présence de la jeune Mayline, qui a été reconnue comme miraculée par l’intercession de Pauline Jaricot. Depuis Mayline et ses parents, n’hésitent pas à témoigner et être à leur tour missionnaire, pour annoncer le Christ. Si la semaine missionnaire 2023 touche à sa fin, assurément la mission se poursuit toujours et partout, car « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 13-21).

En partenariat avec les Œuvres Pontificales Missionnaires