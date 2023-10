En Autriche, Pauline Jaricot fait salle comble !

En Autriche, depuis six mois, une comédie musicale sur la vie de Pauline Jaricot fait salle comble chaque week-end à Vienne. Jouée par une troupe d’une cinquantaine de bénévoles, dont des enfants, la comédie est à présent en tournée dans tout le pays.

Si depuis sa béatification à Lyon, en mai 2022, le nom de Pauline Jaricot est enfin familier aux Français, cela fait déjà plusieurs décennies qu’elle est connue et priée partout dans le monde. C’est le cas notamment en Autriche où une troupe de bénévoles a décidé de monter Pauline, une comédie musicale sur sa vie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public est au rendez-vous avec déjà plus de 30.000 spectateurs qui ont vu le spectacle.

Parmi eux, il y a quelques semaines, Georges Delrieu, secrétaire général des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), venu de France avec Mayline Tran, la jeune miraculée par l’intercession de Pauline Jaricot, et de ses parents ainsi que Marie-Cécile du Manoir qui avait elle aussi monté un spectacle sur Pauline Jaricot en novembre dernier à Lyon. « Nous avons été surpris par l’affluence, le théâtre de Vienne, qui contient 2.500 places, était bondé », raconte le secrétaire général, également très heureux par la qualité du spectacle. « À part les trois professionnels qui jouent les parents de Pauline, et Pauline elle-même, et qui sont d’ailleurs une vraie famille dans la vie, tous les autres acteurs, près d’une cinquantaine, sont bénévoles, ce qui n’empêchent pas qu’ils sont tous excellents dans leur rôle, enfants compris! ».

Les acteurs et la famille Tran (Mayline en rose et ses parents tout à droite.)

Tout le monde chante

Autre atout de ce spectacle « très pro », la qualité des décors et la beauté des costumes. Et côté partitions ? « Là encore, la musique est entraînante, les chansons très agréables à écouter, et même à retenir, la salle reprenait fréquemment les refrains, et Mayline, comme tout le monde, applaudissait régulièrement ». Bien sûr tout est en allemand, mais entre les jeux de décors, les comédiens et la mise en scène, il est aisé de comprendre la vie de cette laïque du XIXe siècle qui a changé la face du monde avec son intuition de la propagation de la Foi. « Même la scène de sa mort est rendue pleine d’espérance et de beauté, rappelant le message qu’elle a laissé sur terre, pour la mission et l’évangélisation », raconte encore le spectateur conquis.

Georges DELRIEU

Lors de leur venue, la famille de Mayline a pu prendre quelques photos avec les membres de la troupe, et Emmanuel Tran est monté sur scène, à la fin du spectacle, accompagné d’un traducteur, pour raconter la guérison miraculeuse de Mayline, puis parler de son cheminement qui l’a conduit au baptême, et qui le porte aujourd’hui à témoigner partout dans le monde, pour parler de Pauline Jaricot et de ses œuvres. « La salle était très émue par ce témoignage très personnel ». Un spectacle très réussi donc, et qui fait l’unanimité, la troupe, qui ne joue que le week-end, pour ménager les jeunes acteurs et leur permettre d’aller à l’école en semaine, a commencé une tournée dans tout le pays, avec toujours le même accueil chaleureux. « Il faut dire que l’Autriche est un pays de tradition catholique, où la foi est encore pratiquée, vivante et dynamique », ajoute encore Georges Delrieu, « et où Pauline est très reconnue ».

On s’en souvient, en novembre 2022, le spectacle sur la vie de Pauline Jaricot avait lui aussi connu un grand succès avec près de 150 bénévoles sur scène, mais il n’a été joué qu’une semaine, et n’a pas quitté la capitale des Gaules. Gageons que les Autrichiens montrent le chemin !

