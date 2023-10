Ce 15 dimanche octobre débute la Semaine missionnaire mondiale. Jusqu’au 22 octobre, c'est un merveilleux prétexte pour découvrir la réalité des missions dans le monde entier et en savoir plus sur les quelque 15 millions de nouveaux baptisés chaque année.

Chaque année, l’avant-dernière semaine d’octobre, les catholiques du monde entier sont invités à s’unir davantage à leurs frères lors de la Semaine missionnaire mondiale. Pour cela, ils peuvent prier et faire des dons afin de soutenir la vie et la mission des Églises locales du monde. Le point culminant de cette semaine missionnaire est la quête impérée du dimanche de la mission, cette année le 22 octobre. Cette quête, instaurée par le pape Pie XI en 1926, comme jour de “fête de la catholicité et de la solidarité universelle”, se fait au profit des Oeuvres Pontificales Missionnaires (OPM), qui sont présentes dans 140 pays et soutiennent chaque année près de 1.100 diocèses partout dans le monde, dont notamment la formation de 80.000 séminaristes.

Renouveler le zèle pour la mission

Pour cette semaine missionnaire du 15 au 22 octobre, le Pape François a choisi comme thème « “Des cœurs brûlants, des pieds en marche» de l’évangile de Saint Luc (Lc 24, 13-35). Le Pape a adressé une très belle et longue lettre pour méditer ce thème et rappeler l’importance de la mission pour chaque chrétien.

Dans le récit évangélique, nous saisissons la transformation des disciples à partir de quelques images suggestives : des cœurs brûlants pour les Écritures expliquées par Jésus, des yeux ouverts afin de le reconnaître et, comme point culminant, des pieds en marche. En méditant sur ces trois aspects qui dessinent l’itinéraire des disciples missionnaires, nous pouvons renouveler notre zèle pour l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui.

L’Eglise demeure aujourd’hui en pleine expansion, avec près 1,378 milliard de catholiques dans le monde dont 124 millions de plus ces dix dernières années. Mais les besoins restent immenses notamment pour les églises d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique du Sud. C’est pourquoi le soutien apporté par les OPM aux Églises du monde est vital pour nombre d’entre elles et leur permet d’ assurer leur subsistance tout en les aidant à progresser vers une autosuffisance financière.

Construire une cathédrale en Asie

Cette quête du dimanche 22 octobre, qui clôt la semaine missionnaire, représente chaque année plus de 140 millions d’euros qui seront ensuite répartis dans les églises du monde. Concrètement, parmi les nombreux projets en cours, cela permet par exemple de soutenir au Nigéria le diocèse de Kontagora, où une équipe de traducteurs locaux s’attaque à la traduction de l’Ancien Testament en langue Kamberi, après avoir déjà traduit le Nouveau Testament. Ce projet, une fois achevé, permettra de toucher plus de 700.000 locuteurs, dans un pays largement acquis à l’Islam.

Au Kirghizistan, en Asie, c’est aussi financer la construction de la première cathédrale dans la capitale, Bichkek. Dans cette ancienne république soviétique à majorité musulmane, l’Eglise catholique, ultra minoritaire, apporte une aide caritative vitale à l’ensemble de la population, notamment depuis la pandémie.

Sept jours de lectio divina

Du 15 au 22 octobre, partout dans le monde, de très nombreuses manifestations sont organisées dans les diocèses, dans les paroisses, avec des veillées de prières, des rencontres et expositions qui œuvrent pour la mission, et rappellent à tous les chrétiens le devoir d’évangélisation. En France, pour cette semaine missionnaire, les OPM invitent les chrétiens à vivre sept jours de lectio divina, une lecture et de méditation de la Parole de Dieu, en paroisse, en famille ou même seul chez soi. Pour cela, il suffit de télécharger un livret d’animation dédié qui permet de guider la prière des fidèles pendant toute la semaine, une belle occasion de renouveler sa relation à Dieu et de prier pour la mission et l’évangélisation dans le monde. “Aujourd’hui plus que jamais, l’humanité blessée par tant d’injustices, de divisions et de guerres, a besoin de la Bonne Nouvelle de la paix et du salut dans le Christ”, rappelle le Pape. “Je saisis donc cette occasion pour réaffirmer que tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable”.

En ce début de semaine missionnaire, et dans un contexte géopolitique mondial difficile, plus que jamais l’annonce de la Bonne Nouvelle est essentielle, pour apporter au monde la lumière et l’espérance. “J’exprime ma proximité dans le Christ à tous les missionnaires du monde, en particulier à ceux qui traversent une période difficile : chers amis, le Seigneur ressuscité est toujours avec vous et il voit votre générosité et vos sacrifices pour la mission d’évangélisation dans les lieux les plus reculés”, ajoute le Pape dans sa lettre d’envoi.

Ouvrir son cœur “brûlant” à la mission, c’est s’ouvrir à la prière afin d’ y puiser l’élan de se mettre “en marche” pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Bonne semaine missionnaire à tous !