Connaissez-vous la quête impérée pour la mission ?

Si les diocèses peuvent imposer certaines quêtes durant l’année liturgique, certaines sont communes et obligatoires dans toute l’Église Universelle. Le dimanche 22 octobre, une quête impérée pour les missions aura ainsi lieu dans toutes les paroisses du monde.

Donner pour la mission est bel et bien une mission pour tout chrétien ! Si le nombre de baptisés augmente dans le monde chaque année, l’Église doit les soutenir et poursuivre sa mission qui est de propager la Bonne Nouvelle et faire connaître le message de paix et d’amour du Christ jusqu’aux confins de la terre. C’est pourquoi chaque avant-dernier dimanche d’octobre, cette année le dimanche 22 octobre, dans toutes les paroisses du monde a lieu la quête mondiale pour les missions. Cette quête dite “impérée” est obligatoire et commune à toute l’Église universelle et sert à soutenir l’action missionnaire de l’Église, active notamment grâce aux Œuvres Pontificales missionnaires (OPM).

La quête impérée, au profil des missions, a été instaurée par Pie XI en 1926, qui a souhaité faire une journée de “la fête de la catholicité et de la solidarité”. L’intégralité des quêtes récoltées dans le monde ce jour-là est versée aux OPM, une œuvre imaginée et lancée par Pauline Jaricot, la bienheureuse laïque lyonnaise au XIXe siècle. Les OPM sont aujourd’hui présentes dans plus de 140 pays.

5.000 projets financés

Avec cette quête annuelle, ce sont près de 140 millions d’euros qui sont récoltés puis répartis pour la moitié aux Églises d’Afrique et pour le reste aux Églises d’Asie, d’Amérique Latine et d’Océanie. L’argent collecté est comptabilisé à Rome, aux OPM internationales, et la répartition des fonds récoltés est décidée ensuite par les 140 directeurs nationaux des OPM au cours de leur assemblée annuelle. Et les chiffres sont loin d’être anodins puisque grâce à cette quête des missions, chaque année, les OPM soutiennent plus de 5.000 projets dans le monde.

Imperare, en latin signifie “commander”. Une quête impérée est ainsi une quête annuelle, prescrite par l’autorité ecclésiale (évêque), ou que l’Église demande d’organiser dans tout le diocèse pour subvenir aux besoins diocésains, nationaux ou internationaux. Cette quête a un caractère impératif et ne doit pas être négligée et reléguée au rang de facultative. C’est pourquoi, ce jour-là, normalement, il n’y a aucune autre quête de prévue et les paroissiens ont été informés en amont. Pour un chrétien, participer à une quête impérée est une démarche de solidarité avec tous ceux qui en seront les bénéficiaires.

Alors n’oubliez pas, ce dimanche 22 octobre, tous les chrétiens sont invités à prier pour les missions, et à les soutenir par la quête. Dans le monde chaque année, ce sont plus de 15 millions de personnes supplémentaires qui sont baptisées et une dizaine de diocèses qui sont créés. La mission est belle et bien vivante !

