Un bon missionnaire est un missionnaire en bonne santé. Voici les cinq essentiels à vivre de manière progressive et coordonnée pour être un vrai apôtre du Christ.

« Tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ », a déclaré le pape François dans son message pour la Journée missionnaire mondiale le 23 octobre 2022. « Et l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a d’autre mission que celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L’identité de l’Église est d’évangéliser. » En effet, Jésus dit :

« C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure »(Jn 15, 16).

Mais pour bien accomplir cette mission, il faut être en bonne santé. Et pour y parvenir, il est bon d’avoir recours aux cinq essentiels, cinq vitamines que décrit le père Emmanuel Gosset dans son ouvrage Heureux comme missionnaire (ed. Première Partie). Attention néanmoins à ne pas privilégier l’une ou l’autre de ces vitamines, il est important de s’abreuver à ces cinq sources de manière équilibrée. Ne dit-on pas qu’il faut manger de tout et de manière équilibrée pour être en bonne santé et en croissance ! Voici les vitamines A, B, C, D et E de tout missionnaire.

A comme Adoration

A comme aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer par Lui. C’est-à-dire prier, célébrer, louer, rendre grâce personnellement, en petit groupe ou en communauté. « Autrement dit, il s’agit d’être connecté à Dieu », indique le père Emmanuel Gosset.

B comme Belle communauté

Il s’agit de vivre l’amour du prochain et de soi-même, l’accueil et le soutien mutuel dans des petits groupes d’Église à taille familiale (équipe, maisonnée). Cette fraternité favorise l’insertion dans la communauté. Nous sommes tous frères et sœurs des autres disciples du Christ. Il faut donc pratiquer l’amour fraternel qui devient ainsi un témoignage.

C comme Configuration au Christ

Billion Photos-Shutterstock

Il faut sans cesse poursuivre la conversion de son cœur, développer son intelligence de la foi, discerner et cultiver ses talents et charismes, car comme le précise le père Emmanuel Gosset nous n’avons « jamais fini de se laisser transformer par l’Esprit saint, par des catéchèses, par des enseignements – en présentiel ou en ligne – mais aussi spécialement par les sacrements et au plus haut point dans l’Eucharistie ».

D comme Dévouement

Si les trois premières vitamines se vivent dans l’Église, celle-ci s’exerce à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. « L’engagement de chaque disciple contribuera pour une part à l’édification de la communauté chrétienne – mais à condition que le charisme de chacun soit discerné et accueilli par les responsables – et d’autre part à la construction d’un monde plus juste à ces deux formes d’engagement, simultanément et dans le temps », prévient le père Emmanuel Gosset. Ainsi certains pourront fleurir leur église tandis que d’autres se verront plutôt bénévoles au Secours Catholique.

E comme Évangéliser

Évangéliser, c’est annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous (le kérygme) à ceux qui ne le connaissent pas. Conduire à Lui. Faire découvrir son amour. Mais « cette vitamine exige d’adopter un style « en sortie » qui suppose d’avoir intégré les quatre vitamines précédentes », prévient le père Emmanuel Gosset. Mais attention, il est vain de prétendre « évangéliser » autrui si nous ne sommes pas nous-même évangélisés par la rencontre personnelle avec Dieu.

